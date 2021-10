Pavel Sandorf spielt auf seinem Saxophon "Take Five". Die Jazz-Klänge im Nürnberger Presseclub geben der Feierstunde den passenden Rahmen. Elke Schönwald, zwölf Jahre lang Leiterin der Pressestelle im Polizeipräsidium Mittelfranken, wird in den Ruhestand verabschiedet. "Die Polizei in Mittelfranken verliert ihr bekanntestes Gesicht", sagt Polizeipräsident Roman Fertinger. Bei der Feierstunde führte er auch Schönwalds Nachfolger offiziell ins Amt ein. Markus Feder ist der neue Chef der Pressestelle.

Gartenlatschen statt High-Heels

Elke Schönwald war die erste und bisher einzige Frau bei der bayerischen Polizei, die Chefin einer Pressestelle war, sagt Fertinger. In seiner Laudatio würdigt er ihre Ruhe und Sachlichkeit selbst in angespannten Situationen. In ihrem Ruhestand könne die begeisterten Hobbygärtnerin nun "ihre High-Heels gegen bequemes Schuhwerk eintauschen", sagt Fertinger.

Erst Erzieherin, dann Polizistin

Schönwald hatte zunächst als Erzieherin gearbeitet und war dann zur Polizei gegangen. Über Stationen beim Betrugsdezernat und dem Kriminaldauerdienst wurde sie Beauftragte der Polizei für Frauen und Kinder. Im Jahr 2006 wechselte sie in die Pressestelle, deren Leitung sie dann drei Jahre später übernahm.

Plädoyer für Frauenförderung

Nach rund 40 Jahren im Polizeidienst sei sie "ein zufriedener und glücklicher Mensch", sagt sie. In ihrer Rede betont sie, wie wichtig es gewesen sein, dass sie als Frau gefördert wurde, dass sie drei Jahre für die Kindererziehung aussetzen und anschließend in Teilzeit arbeiten konnten. "Früher wäre das das Karriereende gewesen. Doch meine Vorgesetzten haben mich gefördert", bedankt sie sich.

Schönwalds Nachfolger: erste Schritte als Streifenbeamter

Schönwalds Nachfolger Markus Feder ist nach Fertingers Worten "ein Nürnberger Eigengewächs". Der 42-Jährige hat als Streifenbeamter in der Inspektion Nürnberg West begonnen und war dann in den Inspektionen Erlangen-Land, Lauf und Fürth tätig. Bevor Feder Leiter der Pressestelle im Polizeipräsidium Mittelfranken wurde, leitete er eine Personalstabstelle des Innenministeriums.