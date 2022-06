Polizei in Forchheim schnappt Kinderbande beim Klauen

In Forchheimer Freibad hat die Polizei drei Geschwister beim Stehlen geschnappt. Wie die Pressestelle mitteilte, entwendete eine Neunjährige einer Frau die Handtasche. Das Mädchen rannte daraufhin zum Zaun des Geländes in Forchheim, an dem ihr siebenjähriger Bruder wartete. Der warf die Handtasche seinem elfjährigen Bruder hinter dem Zaun zu und kletterte mit der Schwester darüber.

Mehrere Diebstähle nachgewiesen

Der Mann der Bestohlenen, der den Vorfall beobachtet hatte, holte die Kinder jedoch ein und hielt sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten fanden heraus, dass das Trio zuvor bereits am Bahnhof ein Fahrrad geklaut hatte. Außerdem wurden den beiden Jungen zusammen mit einem weiteren 12-jährigen Bruder noch andere Diebstähle aus dem Freibad nachgewiesen.

Kinder sind noch nicht strafmündig - keine Konsequenzen

Die Beamten fuhren die Kinder anschließend zu ihrer Mutter nach Erlangen. Aufgrund des Alters ist keines der Kinder strafmündig und wird nach Polizeiangaben wohl auch keine strafrechtlichen Konsequenzen fürchten müssen.