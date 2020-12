Polizei in der Oberpfalz warnt vor neuer Betrugsmasche

Das Polizeipräsidium Oberpfalz warnt vor einer neuen Betrugsmasche, bei der sich die Betrüger als Mitarbeiter der Deutschen Rentenversicherung ausgeben. Sie fordern demnach bei ihrem Anruf zu einer Zahlung auf ein fremdes Konto auf. Wer nicht überweist, dem werde mit Pfändungen bzw. Kürzungen der Rente oder anderen Nachteilen gedroht.

Gefälschte Briefe und unangekündigte Besuche

Laut Polizei verschicken die Betrüger mitunter auch gefälschte Briefe der Deutschen Rentenversicherung. Auch unangekündigte Besuche von vermeintlichen Mitarbeitern an der Haustür habe es schon gegeben, so die Polizei. Dabei versuchen Betrüger, ihre möglichen Opfer zu einer Überweisung oder zur Herausgabe von persönlichen Daten zu bringen.

Polizei rät: kein Geld überweisen

Das Polizeipräsidium Oberpfalz rät in solchen Fällen dringend davon ab, persönliche Informationen weiterzugeben und das geforderte Geld zu überweisen. Die am Telefon angezeigte Nummer sollte nicht zurückgerufen werden, sondern bei Fragen an die Rentenversicherung eine Nummer gewählt werden, die selbst herausgesucht wurde. Die Polizei betont außerdem, dass gesundes Misstrauen keine Unhöflichkeit sei. Betroffene sollen sich im Zweifel an den Polizeinotruf oder den Beratungsdienst der Rentenversicherung unter der kostenfreien Telefonnummer 0800/1000 4800 wenden. Es kann außerdem helfen, mit einer Vertrauensperson über Geld zu sprechen und vor Geldtransaktionen Rücksprache zu halten.