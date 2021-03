Polizeigewerkschaft blickt mit Sorge auf Ostern

Der bayerische Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Jürgen Köhnlein, erwartet viel Arbeit für die Polizistinnen und Polizisten am Osterwochenende. "Wir gehen davon aus, dass da eine sehr große Anzahl an Demonstrationen angemeldet werden", sagte er dem Bayerischen Rundfunk im Thema des Tages auf B5 aktuell. Außerdem rechnet Köhnlein mit vielen feiernden Gruppen in Parks. Die Polizei könne noch nicht genau sagen, was auf sie zukomme. Man werde sich aber vorbereiten.

"Corona"-Demos schwierig für Beamte

Als besonders schwierig empfinden die Beamten laut Köhnlein Einsätze auf sogenannten "Corona-Leugner-Demos". Diese würden dazu benutzt, um den Unmut über die Politik auszudrücken. "Die Polizei steht dazwischen und ist im Endeffekt der Prellbock für die Kritik", sagte Köhnlein. Man habe es dort mit einem "Schmelztiegel" aus rechten Kräften, Verschwörungstheoretikern, Esoterikern und fanatischen Impfgegnern zu tun.

Hohe Belastung für Polizisten

Insgesamt sieht die Deutsche Polizeigewerkschaft in Bayern die Beamtinnen und Beamten stark belastet. In manchen Bereichen würden die Aufgaben zwar weniger, weil es zum Beispiel weniger Verkehrsunfälle gebe. Es kämen aber entsprechende Aufgaben dazu, zum Beispiel müsse man die Einhaltung der Corona-Schutzverordnung kontrollieren. Das sei die Hauptaufgabe der nächsten Zeit und wegen der unterschiedlichen Vorgaben je nach Landkreis oder kreisfreier Stadt nicht immer ganz einfach, so Köhnlein. Hier liege es an den Kollegen, mit Fingerspitzengefühl an diese Kontrolltätigkeit heranzugehen, damit es am Ende zu keiner Eskalation komme.