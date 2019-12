Polizei in Augsburg: Deshalb gab es keine öffentliche Fahndung

Der Fall des getöteten Feuerwehrmanns in Augsburg hat in Bayern Bestürzung ausgelöst. Die Polizei konnte am Sonntag sechs der sieben Tatverdächtigen festnehmen. Dabei halfen den Ermittlern vor allem die Aufnahmen der Überwachungskameras am Augsburger Königsplatz.

In den Sozialen Medien gab es vor den Festnahmen viel Kritik, weil die Polizei zwar einen Zeugenaufruf gestartet, aber keine öffentliche Fahndung samt Fotos und Täterbeschreibung vorgenommen hatte. Auch auf der Facebook-Seite von BR24 gab es zahlreiche Kommentare, die Unverständnis über das Vorgehen der Polizei äußerten.