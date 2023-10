Polizei im Einsatz: Verkehrskontrolltag in der Oberpfalz

Das Polizeipräsidium Oberpfalz führt am Donnerstag einen bezirksweiten Kontrolltag durch. Das heißt: über die ganze Oberpfalz verteilt finden Polizeikontrollen statt. Laut einem Sprecher soll die Aktion die Verkehrssicherheit verbessern und die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität unterstützen.

Es wird nicht nur geblitzt

Neben Geschwindigkeits- und Abstandsmessungen werden an Autobahnen wie der A3 und der A6 auch Kontrollstellen zur Überprüfung von Lastwagen und Fernreisebussen eingerichtet. Letztere werden erfahrungsgemäß vermehrt für illegale Migration genutzt, so ein Polizeisprecher. Geprüft werde aber auch, ob die Fahrer die vorgeschriebenen Lenkzeiten einhalten und ob die Fahrzeuge verkehrssicher sind.

Beamte kontrollieren auch auf Landstraße

Doch nicht nur auf Autobahnen wird in der Oberpfalz verstärkt kontrolliert. An besonders unfallträchtigen Stellen müssen Autofahrer in der Oberpfalz heute auch auf Landstraßen vermehrt mit Blitzern rechnen, da sich dort laut Polizei überdurchschnittlich viele schwere, auch tödliche Unfälle ereignen.

Streifenbesatzungen sind unterwegs und führen stichprobenartige Fahrzeugkontrollen durch, bei Verdacht werden auch Alkohol- und Drogentests bei den Fahrern durchgeführt. Ein besonderes Augenmerk richten die Fahnder zudem auf geschmuggelte illegale Drogen, Diebesgut oder auch auf eingeschmuggelte gefälschte Markenware und unverzollte Zigaretten.

Über 400 Verstöße beim vergangenen Kontrolltag

Es ist der sechste großangelegte Kontrolltag der Polizei in der Oberpfalz. Beim letzten Kontrolltag im vergangenen Frühjahr hatte die Polizei über 1.000 Fahrzeuge kontrolliert. Es gab damals über 400 Verstöße und Anzeigen.