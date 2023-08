Polizei im Allgäu fahndet nach entlaufenem Einbrecher

Die Allgäuer Polizei sucht nach einem mutmaßlichen Straftäter, der den Beamten entwischte. Der 26-Jährige war am Mittwoch nach einem mutmaßlichen Einbruch in ein Massagestudio Ende Juli festgenommen worden. Am Donnerstagvormittag wurde er dem Haftrichter am Amtsgericht Memmingen vorgeführt.

Polizeibeamte kurz unaufmerksam

Wie die Polizei am Donnerstagnachmittag mitteilt, sollte er anschließend durch Beamte der Kripo Memmingen in eine JVA überstellt werden, nutzte aber einen unaufmerksamen Moment der Beamten und flüchtete. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen der Polizei im Bereich Memmingen habe er bislang nicht wieder aufgegriffen werden können.

Suche läuft - Offenbar keine Gefahr für die Bevölkerung

Die Suchmaßnahmen laufen weiter. Von einer Gefahr für die Bevölkerung werde nach derzeitigem Stand nicht ausgegangen. Der Gesuchte ist 180 Zentimeter groß, schlank, mit einem grauen Pullover mit auffälligem Dreieck auf dem Rücken und schwarzer Hose bekleidet. Möglicherweise sei er mit einem dunkelgrauen Herrenfahrrad unterwegs, so die Polizei.