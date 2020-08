Polizei hofft auf reibungslosen Ablauf der Critical Mass

Wie Janine Mendel von der Polizei Mittelfranken dem Bayerischen Rundfunk sagte, hoffe die Polizei auf einen reibungslosen und friedlichen Ablauf. Die Beamten werden die Critical Mass bei ihrer Fahrt begleiten, wie es auch vor der Corona-Zeit viele Jahre der Fall gewesen sei. Nachdem es bei der letzten Critical Mass zu einem Zwischenfall gekommen war, bei dem Beamte einzelnen Teilnehmern die Luft aus den Reifen ließen, um sie an der Weiterfahrt zu hindern, appelliert Mendel an alle Radler, sich an die Verkehrsregeln zu halten. Dann müssten die Beamten auch nicht eingreifen.

Polizei betont positive Grundeinstellung

Verkehrsverstöße wie das Überfahren von roten Ampeln oder eine anderweitige Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer werde die Polizei ahnden. Hierbei betonte Mendel, dass es sich in der Vergangenheit um einige wenige gehandelt habe, die gegen die Regeln verstoßen hätten. Grundsätzlich stehe die Polizei der Critical Mass äußerst positiv gegenüber, was sich auch in den vergangenen Jahren gezeigt habe.