Polizei hilft bei Happy End am Münchner Flughafen

Eine hörgeschädigte Regensburgerin hatte im Internet einen hörgeschädigten US-Amerikaner kennen gelernt und nach Bayern eingeladen. Als der 47-Jährige am Montagmorgen in München landete, verpassten sich die beiden aber am Terminal. Mit Zug trat die Regensburgerin wieder die Heimreise an.

Doch noch gefunden …

Der US-Amerikaner suchte nach seiner Internet-Freundin. Dann kam ihm die Polizei zur Hilfe. Per SMS informierten Polizisten die Regensburgerin. Am späten Abend konnten sich die beiden dann treffen. Die Begrüßung sei "herzlich" gewesen, so die Polizei.