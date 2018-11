Polizei hebt Waffenlager in Dinkelsbühl aus

Eigentlich wollten die Beamten die Wohnung eines 20-Jährigen in einer Gemeinde bei Dinkelsbühl nach Drogen durchsuchen, teilte die Polizei mit. Dabei fanden sie knapp 20 teils verbotene Messer, Macheten, Gewehrattrappen und Gaspistolen.

Vor Polizei geflohen

Hinter dem Haus entdeckten sie zudem ein Geländekraftrad, das einer der Polizisten als das Motorrad wiedererkannte, das im August an einer wilden Verfolgungsjagd beteiligt war. Damals wollte eine Streife das Motorrad kontrollieren, weil es ohne Kennzeichen unterwegs war und mitten in der Nacht nur mit einer Taschenlampe beleuchtet wurde. In dieser Augustnacht verfolgten insgesamt drei Streifenwagen das Motorrad von Dinkelsbühl bis nach Langfurth, wo sich seine Spur im Wald verlor.

20-Jähriger ist geständig

Der 20-Jährige gab nun zu, dass er damals ohne Führerschein, ohne Versicherungsschutz und ohne Zulassung unterwegs war. Gegen den jungen Mann wird nun nicht nur wegen Verstoßes gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz ermittelt, sondern auch wegen Fahrens ohne Führerschein und Gefährdung des Straßenverkehrs.