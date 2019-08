Polizei hat nach Brandserie in Hammelburg Anwohner befragt

Mehrere Zweierteams der Polizei sind gestern Abend in Hammelburg (Lkr. Bad Kissingen) von Haus zu Haus gegangen und haben Anwohner zur Brandserie vor einer Woche befragt. Die Polizisten aus Hammelburg und Schweinfurt waren in Uniform und in zivil in der Nähe der Tatorte unterwegs und fragten, ob den Menschen in der Brandnacht etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist. Die Hinweise sollen am Freitag ausgewertet werden. Die weitere Überprüfung kann aber noch längere Zeit in Anspruch nehmen.

Anwohner nach Brandserie unter Schock

Ein Geschädigter erzählte dem Bayerischen Rundfunk, dass der Qualm eines angezündeten Kastenwagens in der Nacht über ein Fenster bis in seine Wohnung gezogen war. Dort hatten er und drei weitere Familienmitglieder geschlafen. Seine Familie konnte sich vermutlich nur retten, weil sie durch den Knall eines geplatzten Reifens geweckt worden war.

Bis jetzt nur wenige Hinweise

Bislang gebe es nur eine niedrige zweistellige Zahl von Hinweisen zu der Brandserie, sagte Polizeisprecher Andreas Laacke dem BR. Was noch fehle, sei aber ein echter Zeuge der Brandstiftungen. In der Nacht vom 22. auf den 23. August waren in Hammelburg zwischen ein und zwei Uhr insgesamt zwölf Fahrzeuge durch gelegte Brände beschädigt worden. Darunter waren auch Fahrzeuge der Post. Fast im Minutentakt waren Notrufe eingegangen. Auch angrenzende Gebäude waren durch den Ruß und die Hitze beschädigt worden.

Belohnung in Höhe von 2.000 Euro ausgesetzt

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 250.000 Euro. Eine Großfahndung, an der mehrere Streifen, ein Hubschrauber und Hunde beteiligt waren, verlief ohne Erfolg. Die Stadt Hammelburg und das Bayerische Landeskriminalamt haben eine Belohnung in Höhe von 2.000 Euro ausgesetzt, für Hinweise, die zur Festnahme des Täters bzw. der Täter führen.