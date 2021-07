Handgranate aus der Isar ins Büro gebracht - Polizeigroßeinsatz

Das Fundstück, das ein interessierter Ismaninger am Samstagmittag aus der Isar geholt hatte, erwies sich bei näherer Betrachtung an der Arbeitsstätte des Mannes als scharfe Handgranate - was einen Polizeigroßeinsatz zur Folge hatte. Dies meldet das Münchner Polizeipräsidium.

"Metallische Gegenstände" ins Büro mitgenommen

Laut Polizei hatte der Mann an der Isar mehrere metallische Gegenstände gefunden und zur weiteren Begutachtung in ein Büro im Carl-Zeiss-Ring in Ismaning gebracht. Bei einer Recherche im Internet bekam der Finder den Verdacht, dass es sich bei einer der Fundsachen um eine Handgranate handeln könnte. Daraufhin informierte er die Polizei.

Spezialkräfte der Polizei bestätigen den Verdacht

Die ersten eintreffenden Polizeibeamten sperrten sofort die Büroräume ab und alarmierten entsprechende Spezialkräfte der Münchner Polizei. Diese bestätigten den Verdacht: Bei dem Gegenstand handelte es sich definitiv um eine zündfähige Handgranate.

Kontrollierte Sprengung der Handgranate im Steinbruch

Gemeinsam mit Spezialkräften des Landeskriminalamts wurde die Granate in einen Steinbruch im nahegelegenen Ortsteil Fischerhäuser gebracht und dort kontrolliert gesprengt.

Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt, es entstand auch kein Sachschaden. Wie das Polizeipräsidium im Nachgang noch einmal betonte, hatte der Finder sehr großes Glück, denn es seien bereits alle Sicherheitsvorrichtungen an der Granate entfernt gewesen. Sie hätte somit jederzeit explodieren können.

Polizei bittet um Vorsicht bei metallischen Fundgegenständen

Deshalb weist die Münchner Polizei noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass beim Auffinden von metallischen Gegenständen, die aus der Kriegszeit stammen könnten, äußerste Vorsicht geboten ist. Jeder, der solch einen verdächtigen Gegenstand findet, solle möglichst großen Abstand halten sowie unverzüglich die Polizei über Notruf 110 informieren. Auf keinen Fall dürfe mit solchen Gegenständen hantiert werden, so die Polizei.