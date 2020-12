Polizei Grafenau schnappt Liebesbetrüger

Ein Jahr nachdem sich eine 60 Jahre alte Frau bei der Polizei Grafenau im Landkreis Freyung-Grafenau gemeldet hatte und einen Liebesbetrug vermutete, hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermitteln können. Dieser wurde nun verurteilt. Seine Liebesbekundungen und Geschichten waren erfunden.

Erst Liebesschwüre, dann Geldforderungen

Kennengelernt hatten sich die 60-jährige Grafenauerin und der Mann auf einem Partnerportal im Internet. Er erzählte ihr, er sei Franzose und lebe in Deutschland. Nach zahlreichen Liebesbekundungen bat er die Frau um einen vierstelligen Eurobetrag, um an ein Erbe zu gelangen. Die Grafenauerin wurde stutzig und meldete den Vorgang Mitte November letzten Jahres bei der Polizei.

Geldstrafe für "Love-Scammer"

Weil der Verdacht auf die Betrugsmasche "Love-Scamming" bestand, forschten die Beamten in dem Fall nach. Dank umfangreicher Ermittlungen wurde der Betrüger schließlich gefasst und in zwei Fällen wegen versuchten Betrugs verurteilt. Anstatt eines Franzosen handelt es sich vielmehr um einen 45 Jahre alten Italiener, so die Polizei Grafenau. Der Mann lebt in Italien - er muss nun eine Geldstrafe von 3.000 Euro zahlen.