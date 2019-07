Polizei: Gewaltverbrechen von Rosenberg scheint aufgeklärt

Details zum offenbar aufgeklärten Fall "Rosenberg" will die Polizei mit der Staatsanwaltschaft am Nachmittag um 14 Uhr auf einer Pressekonferenz in Ansbach nennen.

Am Samstag war die Leiche des 49 Jahre alten Mannes auf einem Feld am Ortsrand von Rosenberg entdeckt worden, einem Ortsteil von Rügland im Landkreis Ansbach. Laut Polizei hatte der Mann sich zuvor nicht weit entfernt mit einem anderen Mann gestritten. Dieser hatte sich am Wagen des späteren Opfers zu schaffen gemacht, womöglich um die Nummernschilder zu stehlen.

Hubschrauber und Polizeihunde im Einsatz

Ob es sich bei dem Mann um den nun wohl festgenommenen Tatverdächtigen handelt, ist unklar. Die Fahnder hatten am Samstag bis zum späten Abend Spuren gesichert und das Gebiet um den Leichenfundort mit einem Hubschrauber sowie Polizeihunden abgesucht.