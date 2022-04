Polizei gelingt Schlag gegen Regensburger Drogenszene

Der Kriminalpolizei Regensburg ist zusammen mit dem Landeskriminalamt, dem Zoll, der Staatsanwaltschaft und tschechischen Kollegen nach eigenen Angaben ein Schlag gegen die Regensburger Drogenszene geglückt. Mehr als 200 Polizisten rückten gestern aus und durchsuchten 22 Objekte rund um Regensburg und in Tschechien. Bei dem gleichzeitigen Zugriff konnten mehrere Verdächtige festgenommen werden. Gegen sechs von ihnen wurden bereits Haftbefehle erlassen, darunter auch gegen die drei mutmaßlichen Köpfe einer Bande, die seit Jahren kiloweise mit Heroin und Metamphetamin gehandelt haben soll. Weitere Haftbefehle könnten noch folgen.

Durchsuchungen auch in den Landkreisen Kelheim und Schwandorf

Bei einer Durchsuchung in Nittendorf im Landkreis Regensburg konnten die Beamten zudem 3,5 Kilogramm Heroin sicherstellen. Einer der größten Funde im Raum Regensburg überhaupt, so Oberstaatsanwalt Thomas Rauscher. Außerdem wurden bei der Aktion ein großer Geldbetrag, mehrere Schusswaffen und Datenträger beschlagnahmt.

Bande schon seit Monaten im Visier

Einsatzleiter Andreas Russwurm und seinen Kollegen war der Stolz bei der Pressekonferenz heute deutlich anzusehen. "An so einem Tag geht man gern in die Arbeit, sagte Russwurm. Der für Drogenkriminalität zuständige Sachgebietsleiter bei der Kriminalpolizei, Robert Fuchs, sprach von einem besonderen und alles andere als alltäglichen Einsatz.

Die Bande war den Ermittlern bereits 2020 aufgefallen durch einen Tipp französischer und niederländischer Ermittler. Dort war es gelungen verschlüsselte Kommunikationswege zu knacken, die bei Kriminellen beliebt sind. Doch die Beamten mussten sich gedulden. Da sich die Hauptverdächtigen zeitweise im Ausland aufhielten, war der koordinierte deutsch-tschechische Zugriff erst gestern möglich.

Zahlreiche Prozesse möglich

Die mutmaßlichen Köpfe der Bande sollen die Drogen an einen ebenfalls festgenommenen, mutmaßlichen Zwischenhändler verkauft haben. Dieser soll das Heroin und Metamphetamin dann vor allem an Dealer verkauft haben, die rund um den Regensburger Hauptbahnhof aktiv sind. Auch von ihnen müssen nun mehrere Personen mit einem Verfahren rechnen.

Mehr als 50 Drogentote seit 2019

Der Schlag ist wichtig für die Polizei, da gerade das gefährliche Heroin ein großes Problem darstellt. Allein im Raum Regensburg zählt die Kripo seit 2019 mehr als 50 Drogentote. Die meisten davon waren laut Robert Fuchs heroinabhängig. Ausruhen dürfe sich die Polizei auf dem Erfolg aber nicht. Es sei naiv zu glauben, dass der Markt für Heroin im Raum Regensburg allein durch diesen Schlag ausgetrocknet worden sei, so Fuchs.