Polizei geht von Brandstiftung auf Würzburger Naturheilinsel aus

Die Kripo Würzburg ermittelt nach einem Feuer auf der Naturheilinsel in Würzburg mittlerweile wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Im Rahmen der Ermittlungen konnte zweifelsfrei Brandbeschleuniger nachgewiesen werden, hieß es am Mittwoch von der Polizei. Zudem liege ein Zusammenhang zu einem weiteren Brand auf dem Gelände im Januar vor. Daher bittet die Polizei dringend um Zeugenhinweise, um die vermeintliche Brandserie aufklären zu können. Die Naturheilinsel ist eine Flussinsel im Main an der Grenze zwischen Würzburg und Randersacker.

Feuer in den Abendstunden

Am 5. April war kurz vor 20.00 Uhr dort ein Feuer ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte dort ankamen, standen die sogenannte Damenhalle des Naturheilvereins und eine weitere Gartenhütte in Vollbrand. Verletzt wurde niemand, Personen waren keine vor Ort. Offenbar wurden die Hütten gemeinschaftlich als Lager genutzt – unter anderem für Gasflaschen. Die sind aber nicht explodiert. Feuerwehrleute konnten die Gasflaschen sichern und im Freien abkühlen. Weil es auf der Naturheilinsel keine Hydranten gibt, wurde Löschwasser aus dem Main gepumpt. Eine Passantin hatte das Feuer bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Der Einsatz Anfang April dauerte etwa drei Stunden, fast 90 Feuerwehrkräfte waren vor Ort.

Reihe von Bränden auf der Naturheilinsel

Bereits Ende Januar 2022 hat vorsätzliche Brandstiftung an einem Gebäude des Naturheilvereins für ein Feuer gesorgt. Laut Polizei warf ein unbekannter Täter damals einen Brandsatz durch ein Fenster in einen Büroraum. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass dieser Brandstiftungs-Fall mit dem Feuer im April in Zusammenhang steht. Zu weiter zurückliegenden Brandausbrüchen gibt es derzeit noch keine Zusammenhänge – die werden aber weiter im Laufe der Ermittlungen überprüft. Denn auch im Juli 2019 und im September 2015 gab es Brände auf der Naturheilinsel, bei denen die Kripo wegen vorsätzlicher Brandstiftung ermittelt hatte. In allen Fällen konnten bisher keine Tatverdächtigen ermittelt werden.