Polizei geht mit Schlagstöcken gegen IAA-Demonstranten vor

Kurz nach Beginn eines Demonstrationszuges gegen die Internationale Automobilausstellung IAA Mobility in München sind am Vormittag gegen halb zehn Uhr IAA-Gegner mit Einsatzkräften der Polizei zusammengestoßen. Die Demonstrantinnen und Demonstranten wollten das Protestcamp auf der Münchner Theresienwiese verlassen. Mehr als 100 Demonstrierende haben sich dazu in mehrere Gruppen aufgeteilt, berichtet die Polizei. Einsatzkräfte haben die Aktivisten zurückgedrängt. Wie BR-Reporterinnen berichten, setzte die Polizei dabei auch Schlagstöcke und Pfefferspray ein. Mehrere Personen wurden dadurch verletzt, hatten geschwollene Augen.

Polizei spricht von "dynamischem Einsatzgeschehen"

Wie es zu der Eskalation kam, ist noch unklar. Ein Polizeisprecher sprach von einem "dynamischen Einsatzgeschehen". BR-Reporterinnen berichten, dass unter den Demonstrierenden auch vermummte Personen waren. Laut Kreisverwaltungsreferat war im Vorfeld eine "sich fortbewegende Versammlung" mit 350 Teilnehmern angemeldet und genehmigt. Der Demonstrationszug sollte um 10 Uhr an der Theresienwiese starten und mit einer Schlusskundgebung unter dem Motto "Die Stadt gehört uns" auf dem Goetheplatz um 14:30 Uhr enden.