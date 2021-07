Polizei geht gegen Raser in der Oberpfalz vor

Die Polizei in der Oberpfalz will in der Woche vom 12. bis 17. Juli verstärkt gegen Raser auf der Landstraße vorgehen. Mit der Aktionswoche solle bei Autofahrern das Bewusstsein für die Folgen zu schnellen Fahrens geweckt werden, so die Polizei.

Mit Rasern ins Gespräch kommen

Es werde also verstärkt geblitzt, um dann mit Temposündern ins Gespräch zu kommen. So könnten diese Autofahrer ihr Verhalten ändern. Hintergrund der Aktion sei, dass Unfälle auf Landstraßen oft tödlich enden, sagen die Beamten. So hätten bei insgesamt fast 13.500 Unfällen (13.480) im vergangenen Jahr 35 Menschen ihr Leben verloren, das sei im Vorjahresvergleich eine Steigerung um über 34 Prozent (34,6). Bei vielen der Fälle seien Beteiligte zu schnell gefahren.

Kontrollen an Unfall-Hotspots

Im Rahmen der Aktionswoche wollen die Beamten überall in der Oberpfalz Messgeräte aufstellen - vor allem an Stellen, an denen es häufig zu Unfällen wegen überhöhter Geschwindigkeit kommt.

Die Aktion ist Teil des bayernweiten "Verkehrssicherheitsprogramms 2030". Unter dem Motto "Bayern mobil - sicher ans Ziel" soll in den nächsten zehn Jahren die Zahl der Verkehrstoten gesenkt werden.