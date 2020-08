Polizei geht bei Hallenbrand im Allgäu von Brandstiftung aus

Um kurz nach Mitternacht war auf dem Gelände einer Biogas- und Hackschnitzelanlage im Irseer Ortsteil Oggenried ein Brand ausgebrochen. Anwohner verständigten daraufhin die Polizei. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand eine landwirtschaftliche Lagerhalle bereits komplett in Flammen.

Hallendach stürzt teilweise ein

Laut Polizei waren in der Halle landwirtschaftliche Maschinen und Fahrzeuge gelagert, Personen oder Tiere befanden sich demnach nicht in dem Gebäude. Rund 170 Einsatz- und Rettungskräfte der Feuerwehren aus Irsee, Eggenthal, Friesenried, Blöcktach, Baisweil und Kaufbeuren sowie der Polizeiinspektion Kaufbeuren und des Bayerischen Roten Kreuzes waren bei den Löscharbeiten vor Ort. Das Dach der Halle stürzte dabei teilweise ein.

In der Nähe brennen auch noch hunderte Strohballen

Etwa 400 Meter entfernt stellten die Einsatzkräfte einen weiteren Brand fest. Auf einer Wiese am Waldrand brannten nach Polizeiangaben 200 bis 300 Strohballen, die dort gelagert waren. Durch die beiden Brände sei ein geschätzter Sachschaden von mindestens einer Million Euro entstanden.

Dieselbe Halle brannte bereits vor vier Wochen

Bereits am 31. Juli hat dieselbe landwirtschaftliche Halle schon einmal gebrannt. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der erneute Brand an der Halle sowie auch das Feuer an den Strohballen vorsätzlich gelegt wurden. Die Polizei Kaufbeuren hat die weiteren Ermittlungen übernommen.