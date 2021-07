Polizei Freyung: Verstoß gegen das Tierschutzgesetz aufgedeckt

Die Grenzpolizeigruppe Freyung hat am Donnerstag eine Bilanz der vergangenen Monate gezogen. Ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz hat die Beamten dabei besonders betroffen gemacht: Sie kontrollierten Anfang Mai einen 54-jährigen Autofahrer und entdeckten im Kofferraum mehrere Amphibien, Reptilien und Fische.

Schildkröten, Molche, Kröten, Zierfische und Frösche transportiert

In einer Plastikbox waren neun Wasserschildkröten beengt übereinander gestapelt. In einer weiteren Box befanden sich mehrere kleinere Kunststoffbehälter, die vor Fahrtantritt mit Tieren befüllt worden waren. In drei Speiseeisbehältern wurden rund 20 Kröten transportiert. Zehn Molche wurden in zwei Ein-Liter-Wasserflaschen gepfercht. Zwei Zierfische schwammen in einem mit Wasser befüllten Wassersack. In einem Gurkenglas transportierte der Mann mehrere kleine Frösche. All das war zudem auf zwei Landschildkröten gestapelt, die sich auf dem Boden der Plastikbox auf Sägespänen befanden.

Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz

Laut eigenen Angaben wollte der Mann die Tiere von einer Zoohandlung in Tschechien zu seinem Erstwohnsitz in der Schweiz transportieren. Bescheinigungen und Papiere, die den Transport als solchen erlauben, konnte der Mann nicht vorweisen. Die Tiere wurden in die Obhut des Veterinäramts Freyung gegeben, um eine artgerechte Unterbringung zu organisieren. Gegen den Fahrer leiteten die Polizisten ein Strafverfahren nach dem Tierschutzgesetz ein.