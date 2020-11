Polizei: Flut von betrügerischen Anrufen im Raum Landshut

Ältere Menschen im Raum Landshut und in den umliegenden Ortschaften werden seit gestern Abend und verstärkt heute früh von einer Serie von Telefon-Trickbetrügern heimgesucht. Die Polizei warnt ausdrücklich vor solchen Anrufen.

Rentnerin aus Altdorf übergibt mehrere tausend Euro

Die Betrüger waren heute in Landshut auch schon erfolgreich: Die Polizei spricht von einer regelrechten Flut solcher betrügerischeren Anrufe im Raum Landshut. Die Betrüger geben sich am Telefon meist als Polizisten aus, erkundigen sich nach Geldvermögen und schlagen vor, es in Sicherheit zu bringen. Es gab heute schon erste Opfer dieser Betrugsmasche in Landshut, so Polizeisprecher Günther Tomaschko im Bayerischen Rundfunk. So habe eine Rentnerin aus Altdorf bei Landshut heute früh an einen unbekannten Mann mehrere tausend Euro übergeben.

Warnung der Polizei vor dieser Betrugsmasche

Der Polizeisprecher warnt ausdrücklich davor, auf solche Anrufe vermeintlicher Polizisten einzugehen oder gar Geld oder Schmuck an Fremde zu übergeben. Die Polizei würde nie am Telefon nach Geld fragen. Bei solchen Anrufen solle sofort aufgelegt und die Polizei informiert werden.