Polizei findet zwei Tote in Eggenfelden

Die Polizei hat in Eggenfelden im Landkreis Rottal-Inn die Leichen eines 60 Jahre alten Mannes und einer 53 Jahre alten Frau gefunden. Es handelt sich offenbar um ein Ehepaar aus der Stadt. Die Toten wurden laut Polizei im Bereich des Mertsees gefunden.

Sohn meldete Eltern als vermisst

Der Sohn des Ehepaares hatte die beiden am Sonntagmorgen als vermisst gemeldet, nachdem sie von einem Spaziergang am Vortrag nicht zurückgekommen waren. Kurze Zeit später stieß dann eine Streife der Polizei Eggenfelden auf die beiden Toten.

Kripo Passau ermittelt

Erkenntnisse zu den genauen Todesumständen lagen zunächst noch nicht vor. Die Kriminalpolizei Passau hat die Ermittlungen übernommen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei jetzt nach Zeugen, die das Paar am Samstagnachmittag in der Gegend rund um den Mertsee gesehen haben.

Der Mertsee ist ein angestauter Bach in einem Naherholungsgebiet am Westrand von Eggenfelden.