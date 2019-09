Polizei findet Sportplatz-Rowdy von Sommerach

Der Sportplatz in Sommerach im Landkreis Kitzingen wurde Mitte August schwer verwüstet. Eines nachts hatte ein Toyota Landcruiser tiefe Furchen im Fußballplatz hinterlassen. Der Schaden belief sich auf rund 2.500 Euro - vom Täter keine Spur. Ein Aufruf des SV Sommerach im Sozialen Netzwerk Facebook führte letztlich zum Täter, meldet die Polizeiinspektion Kitzingen. Der Beitrag zu den Geschehnissen wurde gut 80.000 Mal mit „Gefällt Mir“ markiert. Bis in die Niederlande verbreitete sich der Vorfall in Sommerach. Dort wurde der 23-jährige Täter dann geschnappt.

Prahlerei in Kneipe führt zum Täter

Der 23-jährige Niederländer hatte seinen Urlaub auf einem benachbarten Campingplatz in Sommerach verbracht. Zurück in den Niederlanden erzählt er in zwei Kneipen stolz von seiner Tat. Eine Wirtin wurde auf den Aufruf des SV Sommerach aufmerksam und meldete den Mann beim unterfränkischen Sportverein. Der 23-jährige erhält jetzt eine Anzeige und muss den Schaden zahlen. Der Fußballplatz ist mittlerweile mit Rollrasen und einer Neueinsaat einigermaßen repariert.