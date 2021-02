Polizei findet flüchtigen Raser in Kleiderschrank

Die Passauer Grenzpolizei hat in den frühen Morgenstunden einen 32-jährigen Autofahrer verfolgt, der am Ende seiner Flucht in einem Kleiderschrank entdeckt und vor Ort festgenommen werden konnte. Wie die Polizei mitteilt, besitzt der Mann keine Fahrerlaubnis und verstieß außerdem gegen die geltende Ausgangsbeschränkung. Er wurde angezeigt.

Mann wollte sich Polizeikontrolle entziehen

Die Polizisten hatten ihn kurz vor drei Uhr morgens an der Franz-Josef-Strauß Brücke kontrollieren wollen. Daraufhin wendete er mit seinem Seat und raste davon. Wie die Polizei mitteilt, war er mit bis zu 200 Stundenkilometern stadteinwärts unterwegs. Die Streife verlor ihn aus den Augen.

Frau versteckt Flüchtigen im Schrank

Wenig später entdeckte eine andere Streife das gesuchte Auto abgestellt am Straßenrand. Als die Polizisten den leeren Seat in Augenschein nahmen, kam eine 29-jährige Frau aus einem Wohnhaus und gab an, dass der Wagen ihrer Freundin gehöre. Sie wisse nicht, wer damit zuletzt gefahren sei. Die Beamten vermuteten daraufhin, dass sich der Gesuchte bei ihr aufhält und bei einer Wohnungsdurchsuchung wurden sie tatsächlich fündig. Der polizeibekannte Mann versteckte sich im Schlafzimmerschrank der Frau.

Festnahme noch im Schlafzimmer

Noch vor Ort ließ sich der 32-Jährige widerstandslos festnehmen, heißt es. Die 29-Jährige wird ebenfalls angezeigt. Sie muss sich wegen Strafvereitelung verantworten. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, so die Polizei.