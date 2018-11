Polizei findet Dutzende verwahrloste Hunde in Königsmoos

Bei einem Polizeieinsatz am Freitagabend auf einem Grundstück in Königsmoos (Lkr. Neuburg-Schrobenhausen) fanden die Beamten zusammen mit Tierschützern und dem Landratsamt zahlreiche verwahrloste Hunde. Wie die Polizei der Deutsche Presse-Agentur bestätigte, waren Tierschützer auf die Zustände aufmerksam geworden und hatten die Polizei verständigt.

Viele Hunde ins Tierheim gebracht

34 Tiere wurden noch am Freitag beschlagnahmt und in einem Tierheim untergebracht, Dutzende weitere Hunde sollen sich noch auf dem Grundstück befinden. Der Fall ist offenbar so gravierend, dass das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen eigens eine Pressekonferenz angekündigt hat.

Tierschützer kaufen Hunde, um sie zu retten

Nach bisherigen Informationen hat die Tierschutzorganisation offenbar selbst Hunde des Halters gekauft, um sie zu retten. Anschließend verständigten die Tierschützer die Behörden. Eine Sprecherin des Landratsamts Neuburg-Schrobenhausen sprach von 34 Hunden, die nach dem Einsatz in ein Tierheim gebracht wurden; darunter auch die von der Tierschutzorganisation geretteten Hunde. Wie viele Tiere sich noch auf dem Grundstück befinden und was mit ihnen passiert, ist derzeit noch unklar.