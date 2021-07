27.07.2021, 09:27 Uhr

Polizei findet 75-Jährigen nach stundenlanger Suche in Nürnberg

Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften haben Polizei und Feuerwehr einen vermissten 75-Jährigen in Nürnberg gesucht. Der Senior wurde am späten Abend im Unterholz entdeckt. Zur rechten Zeit, denn er brauchte dringend Medikamente.