03.07.2020, 11:36 Uhr

Polizei fasst mutmaßlichen Messerstecher von Buttenheim

Nach sechsmonatiger Fahndung hat die Polizei den Mann gefasst, der in Buttenheim in der Silvesternacht sein Opfer mit mehreren Messerstichen schwer verletzt haben soll. Beamte fanden den Mann am Berliner Bahnhof.