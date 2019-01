Polizei fasst mutmaßliche Serien-Brandstifter

Die Polizei in Niederbayern hat zwei mutmaßliche Serien-Brandstifter gefasst, nach denen seit Wochen gefahndet worden war. Sie sollen für vorsätzlich gelegte Brände in Plattling, Moos (Lkr. Deggendorf), Mamming und Zeholfing (Lkr. Dingolfing-Landau) verantwortlich sein.

Brandserie startete Anfang November

Die Brandserie hatte am 2. November in Pankofen bei Plattling begonnen. Dort gingen mehrere Container auf einer Baustelle in Flammen auf. Am 19. Novmber kam es im Bereich Zeholfing und Mamming zu zwei Bränden von kleineren Holzgebäuden. Damals wurde noch in der Nacht der Fahndung ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Am 2. Dezember ging ein leerstehendes, ehemaliges Wohnhaus in der Gemeinde Moos in Flammen auf und brannte bis auf die Grundmauern nieder.

Zwei Tatverdächtige hinter Gitter

Im Zuge der intensiven kriminalpolizeilichen Ermittlungen von Kripo und Staatsanwaltschaft konnten zunächst zwei Tatverdächtige, ein 38-jähriger Plattlinger sowie ein 18-jähriger aus Deggendorf ermittelt werden. Am vergangenen Donnerstag durchsuchten Beamte der Kripo Deggendorf auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Wohnungen der beiden Tatverdächtigen. Dabei erhärtete sich der Tatverdacht gegen die beiden Männer, sodass inzwischen Haftbefehle erlassen wurden. Der 18-Jährige wurde wegen des dringenden Tatverdachts der vorsätzlichen Brandstiftung in mehreren Fällen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Gegen den 38-Jährigen erging ein Unterbringungsbefehl: Er wurde nach Vorführung beim Ermittlungsrichter in ein Bezirksklinikum eingeliefert.