vor 32 Minuten

Polizei fasst Mann der Postsendungen geklaut haben soll

Die Polizei hat einen 32-Jährigen festgenommen, der in Nürnberg und Umgebung mehr als 100 Postsendungen aus Briefkästen gestohlen haben soll. Der Mann wollte auf diese Weise an Kontodaten für Betrügereien gelangen, so die Polizei.