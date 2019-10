Polizei fasst international gesuchten Straftäter in Niederbayern

Der Bundespolizei Passau ist ein verurteilter Sexualstraftäter ins Netz gegangen. Der Ungar wurde in der Nähe von Simbach am Inn im Kreis Rottal-Inn gefasst. Er soll jetzt in sein Heimatland ausgeliefert werden.

Internationaler Haftbefehl

Die Beamten hatten den 21-Jährigen auf einem Parkplatz der B12 kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der Mann aus Ungarn international gesucht wird. Er war in seiner Heimat zu einer fünfjährigen Haftstrafe wegen sexuellem Missbrauchs und Kinderpornografie verurteilt worden und hatte diese Strafe nicht angetreten. Der 21-Jährige wurde einem Richter vorgeführt und in die JVA Passau gebracht.