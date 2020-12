Polizei fasst Flüchtigen aus Regensburger Bezirksklinikum

Beamte der Polizei in Nittendorf im Landkreis Regensburg haben am Mittwoch einen flüchtigen Räuber festnehmen können.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, versteckte sich der 36 Jahre alter Mann, der im September aus dem Bezirksklinikum Regensburg geflohen war, in einem Mehrfamilienhaus in Etterzhausen (Lkr. Regensburg).

Flüchtiger versteckte sich in Badezimmer

Die Polizei hatte einen Hinweis bekommen, dass in einer Wohnung in dem Haus Drogen konsumiert werden und führte deshalb eine Kontrolle durch. Neben zwei Joints fanden die Beamten dabei auch den Mann, der sich im Badezimmer versteckt hatte.

Auf der Dienststelle sollte die Identität geklärt werden, dagegen setzte sich der 36-Jährige aber heftig zur Wehr. Es stellte sich zudem heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag und er noch eine fast sechsjährige Haftstrafe wegen schweren Raubes verbüßen muss.

36-Jährigen erwarten weitere Strafverfahren

Der Mann wurde ins Gefängnis eingeliefert. Ihn erwarten jetzt neue Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Missbrauchs von Ausweispapieren, da er versuchte, sich mit dem Reisepass seines Bruders auszuweisen.