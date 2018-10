23.10.2018, 20:22 Uhr

Polizei fasst entflohenen Straftäter

In Erlangen hat die Polizei einen entflohenen Straftäter nach wenigen Stunden wieder festnehmen können. Der Mann war am frühen Dienstagabend aus der Psychiatrie am Europakanal geflüchtet. Kurz nach dem Fahndungsaufruf folgte die Entwarnung.