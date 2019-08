Polizei fasst einen der Memminger Ausbrecher

Einer der aus der JVA Memmingen entflohenen Häftlinge ist gefasst. Das sagte die Leiterin der Justizvollzugsanstalt Memmingen, Anja Ellinger, dem BR. Es handle sich dabei um den 37-jährigen georgischen Staatsangehörigen.

Festnahme in Frickenhausen

Der Mann habe in der Haftanstalt in seiner Muttersprache einen Brief hinterlassen, indem er sich vor seinem Ausbruch schon einmal für die Unannehmlichkeiten entschuldigt, die seine Flucht mit sich bringen wird. Einen Hinweis auf seinen Aufenthaltsort habe der Brief aber nicht enthalten, sagte Ellinger.

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann im Umkreis von Frickenhausen, ein Ortsteil der Gemeinde Lauben im Unterallgäu, festgenommen. Die Ermittler hatten zuvor einen Hinweis aus der Bevölkerung erhalten. Lauben liegt knapp 30 Kilometer südlich von Memmingen.

Zweiter Mann noch auf der Flucht

Der zweite ausgebrochene Häftling, ein 36-jähriger mit Glatze, ist weiter auf der Flucht. Es handelt sich um einen türkischen Staatsangehörigen. Von ihm "fehlt weiter jede Spur", sagte ein Polizeisprecherin.