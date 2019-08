Polizei fasst auch zweiten Ausbrecher aus JVA Memmingen

Wie die Polizei am Dienstagmorgen dem BR bestätigt hat, ist ihr bereits am Montagabend ein zweiter Fahndungserfolg gelungen: Der zweite am Sonntag aus der JVA Memmingen geflüchtete Häftling ist gefasst.

Die Polizei konnte den 36-jährigen Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit gestern Abend gegen 21 Uhr in der Nähe von Lauben im Unterallgäu festnehmen. Laut Polizei führten Hinweise aus der Bevölkerung auf die Spur des Mannes.

Sieben Meter hohe Mauer überwunden

Der Türke war zusammen mit einem 37-jährigen Georgier am Sonntagnachmittag aus der JVA Memmingen ausgebrochen. Die beiden überwanden die sieben Meter hohe Gefängnismauer. Der Georgier war nach Hinweisen von Zeugen bereits am Montagnachmittag gefasst worden.

Ausgebrochener Häftling hinterlässt Brief

Die Leiterin der JVA in Memmingen, Anja Ellinger, teilte dem BR mit, der gefasste 37-Jährige habe in der Haftanstalt in seiner Muttersprache einen Brief hinterlassen, indem er sich vor seinem Ausbruch schon einmal für die Unannehmlichkeiten entschuldigt, die seine Flucht mit sich bringen wird. Einen Hinweis auf seinen Aufenthaltsort habe der Brief aber nicht enthalten, sagte Ellinger.