Polizei fahndet nach vier Straßenräubern in Regensburg

Die Polizei in Regensburg fahndet nach vier unbekannten Straßenräubern. Die etwa 20-jährigen Männer haben am Freitag vor knapp zwei Wochen zwei 17-jährige Mädchen an der Donau bedroht und ihnen Geld abgepresst. Von einem der Täter gibt es Bilder.

Überwachungskamera filmt einen der Täter am Bankautomaten

Einer der vier Täter hob nach dem Überfall laut Polizei mit einer gestohlenen EC-Karte einen dreistelligen Geldbetrag bei einer Bank am Arnulfsplatz ab. Dabei wurde er von einer Überwachungskamera aufgenommen. Der Mann trug einen auffälligen orangefarbenen Kapuzenpulli mit einem weißen Aufdruck und eine beige oder braune Kappe mit Schirm nach hinten.

Von den Mittätern fehlt bislang jede Spur

Von den anderen Tätern gibt es nur eine vage Beschreibung: Einer von ihnen trug bei dem Überfall ein kariertes Flanell-Hemd und hatte extrem kurz rasierte Haare. Ein dritter Verdächtiger hätte einen schwarzen Kapuzenpulli (Hoodie) getragen, so die Polizei.

Hinweise zu den Tatverdächtigen oder zur Tat nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegen.