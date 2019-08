Polizei fahndet nach Tankstellenräuber von Neunburg

Nach dem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Neunburg vorm Wald (Lkr. Schwandorf) fahndet die Polizei nach dem flüchtigen Täter. Der Mann war am Montagvormittag maskiert und bewaffnet in die Tankstelle gekommen. Der Mann hielt dem Personal eine Pistole vor und erbeutete auf diese Weise mehrere Hundert Euro. Anschließend flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung.

Besonderes Kennzeichen: Totenkopf auf der Weste

Die Fahndung nach dem Mann läuft. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er ist zwischen 25 und 35 Jahre alt, hat rotblonde Haare und trägt einen Vollbart. Bekleidet war er mit weißen Turnschuhen und einer ärmellosen Weste mit Totenkopfaufdruck auf dem Rücken.

Hinweise nehmen die Polizei in Neunburg vorm Wald oder der Polizeinotruf entgegen.