09.12.2020, 09:44 Uhr

Polizei fahndet nach Sexualstraftäter in Velburg

Ein Unbekannter soll in Velburg im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz eine Jugendliche überfallen und zu sexuellen Handlungen gezwungen haben. Die Polizei suchte bis in die frühen Morgenstunden nach dem Täter - bislang ohne Erfolg.