Polizei fahndet nach fünf Räubern in Breitenbrunn

Großer Polizeieinsatz im Markt Breitenbrunn im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz: Am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr soll ein 70 Jahre alter Mann in Kemnathen, einem Ortsteil von Breitenbrunn, von fünf unbekannten Tätern überfallen worden sein. Das teilt das Polizeipräsidium Oberpfalz mit.

Die Polizei fahndet aktuell mit einem Großaufgebot nach den Tätern. Im Einsatz sind auch ein Polizeihubschrauber und eine Hundestaffel.

Kripo Regensburg ermittelt

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge ist nicht auszuschließen, dass die fünf Täter mit einem Fahrzeug geflüchtet sind.

Bei den Männern soll es sich um vier kräftigte Personen handeln, ein weiterer Mann war schlank. Alle waren um die 1,90 bis 2 Meter groß und dunkel gekleidet. "Nähere Informationen können mit Blick auf den derzeit laufenden Einsatz noch nicht gegeben werden", sagte eine Polizeisprecherin.