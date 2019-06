Polizei fahndet nach kriminellem A9-Raser

Nach einem Auffahrunfall mit zwei Schwerverletzten auf der A9 fehlt von dem Täter weiterhin jede Spur. "Die Fahndung läuft immer noch", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern-Süd: "Den Verletzten geht es unverändert schlecht."

Wagen überschlägt sich – Täter vermutlich verletzt

Der laut Polizei 35 bis 40 Jahre alte Täter hatte am Sonntagmorgen gegen 6.15 Uhr auf der Autobahn A9 zwischen den Anschlussstellen Ingolstadt-Süd und Manching mit einem gestohlenen Wagen bei sehr hohem Tempo ein anderes Auto gerammt. Der Audi R8, den der Mann gefahren hatte, überschlug sich und blieb erst 100 Meter nach der Unfallstelle liegen. Der Unbekannte floh anschließend zu Fuß in den südlichen Stadtbereich von Ingolstadt, wie die Ermittler berichteten.

Täterbeschreibung: 35 bis 40 Jahre alt – lockige dunkle Haare

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung mit Suchhunden und Rettungshubschrauber fehlt von dem Mann bisher jegliche Spur. Laut Polizei ist er zwischen 35 und 40 Jahre alt und 1,80 bis 1,85 Meter groß. Zum Tatzeitpunkt trug er trug eine lange Hose und ein weißes T-Shirt. Er soll einen leichten Bauchansatz und lockige dunkle Haare haben, die grau meliert sein könnten.

Möglicherweise hat der gesuchte Mann seine Flucht mit einem Taxi oder per Anhalter fortgesetzt. Er könnte aber auch Unterschlupf in einer Pension oder einem Hotel gefunden haben. Wer sachdienliche Hinweise machen kann, sollte sich an die Polizei wenden (Telefon 0841 - 9 34 30).

Firmenwagen war zur Fahndung ausgeschrieben

Wie die Polizei mitteilt, war der Audi R8 bereits zur Fahndung ausgeschrieben. Er hatte zuletzt als Firmenwagen gedient. Die Nummernschilder waren gefälscht. Das Auto war eigentlich nicht mehr zugelassen.

21-Jähriger und 20-Jährige schwer verletzt

In dem anderen Wagen wurden ein 21-Jähriger und eine 20 Jahre alte Frau schwer verletzt. Der Mann schwebt offenbar in Lebensgefahr. Die Beamten gehen davon aus, dass auch der Fahrer des Unfallwagens zumindest leicht verletzt sein könnte.