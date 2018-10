Polizei fahndet nach brutalen Schlägern in München

Sogenannte "Super Recogniser" - das sind Polizeibeamte mit besonderer Merkfähigkeit für Gesichter - haben herausgefunden, das es sich bei mehreren Fällen von äußerst brutalen Angriffen im Bus und in U- und S-Bahnstationen immer um die gleichen zwei Männer handelt.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Täter wurden bei Vorfällen in Neuperlach und am Rosenheimer Platz von Überwachungskameras gefilmt. Die beiden jungen Männer sind auf den Fahndungsfotos deutlich zu erkennen - zu sehen sind die Fotos auf den Internetseiten der Münchner Polizei. Die Polizei erhofft sich nun Hinweise aus der Bevölkerung, um die beiden brutalen Schläger zu fassen.

Neuperlach: 30-Jähriger im Bus verletzt

Der erste Fall ereignete sich bereits Ende März in einem Bus in Neuperlach. Dort wurden ein 30-jähriger mehrfach von den beiden Verdächtigen gegen den Kopf geschlagen und getreten. Der Geschädigte erlitt dabei Verletzungen am Kopf und im Gesicht.

Angriff auf einen 18-Jährigen im U-Bahnhof Lehel

Nur eine Woche später schlug einer der beiden jungen Männer dann im U-Bahnhof Lehel wieder zu. Einer der gesuchten Männer schlug auf der Straße einen 18-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und wenig später in den Bauch. Das Opfer schaffte es, den Täter zu fotografieren.

Attacke in der S-Bahn am Rosenheimer Platz

Nur zwei Stunden später pöbelten beide Gesuchte einen 37-Jährigen in der S1 an. Am Rosenheimer Platz schubsten sie den 37-Jährigen aus dem Zug und stießen ihn zu Boden, so dass er mit dem Kopf gegen einen Mülleimer stieß.