Polizei fahndet nach 32-jährigem bewaffneten Tankstellenräuber

Nach einem bewaffneten Überfall in der vergangenen Nacht an der A93-Raststätte Naabtal Ost, Lkr. Neustadt an der Waldnaab, sucht die Polizei nach einem dringend tatverdächtigen Mann aus Saarbrücken. Der 32-Jährige soll laut Polizei den Kassierer einer Tankstelle mit einer Waffe bedroht und Zigaretten und eine Geldkassette erbeutet haben.

Auf der Flucht Unfall verursacht und anderes Auto geraubt

Der Räuber erbeutete laut Polizei Zigaretten und eine Geldkassette und flüchtete zunächst mit einem als gestohlen gemeldeten roten Kleinwagen. Auf der Flucht verursachte er in einem Kreisverkehr auf der B299 bei Mitterteich einen Unfall. Als ein anderer Autofahrer ihm helfen wollte, bedrohte er diesen mit einer Waffe, raubte ihm sein Auto und fuhr mit diesem davon. Die Polizei vermutet, dass er mit dem weißen Opel mit Kemnather Kennzeichen noch unterwegs sein könnte.

Tatverdächtiger war bereits zur Fahndung ausgeschrieben

Dringend tatverdächtig ist laut Polizei der 32-jährige Christian Cinquemani. Er stammt aus dem Bereich Saarbrücken und wird dort wegen anderer Straftaten (schwere Brandstiftung und Tankstellenraub) gesucht. Zur Zeit läuft eine Großfahndung nach dem Mann, auch die tschechische Polizei ist involviert. Christian Cinquemani ist etwa 1,75 Meter groß, hat eine schlanke, sportliche Figur, kurzrasierte dunkle Haare, hellbraune Augen und markante dunkle Augenbrauen. Er trägt einen hellgrauen Pullover, vermutlich Jeanshosen und gräuliche Turnschuhe mit weißer Sohle. Auffällig ist ein dunkelgrün gemustertes Halstuch in Camouflage-Optik. Wer den Mann oder das Fahrzeug sieht, soll bitte sofort die Polizei verständigen.