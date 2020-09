Polizei fängt Schlange auf Komposthaufen in Haßfurt

Ein Ehepaar hat die außergewöhnlich große, orange-braun gemusterte Schlange auf seinem Grundstück in der Rotkreuzstraße in Haßfurt im Landkreis Haßberge entdeckt. Sie hatte sich zum Sonnenbad auf dem Komposthaufen im Gemüsegarten hinter dem Wohnhaus zusammengeringelt. Die Frau des Hauses wollte sich trotz ihrer Angst ordnungsgemäß erkundigen, wie mit dem Tier umgegangen werden sollte und schickte ein Foto an die ihrer Meinung nach zuständigen Stellen.

Polizist fängt ungiftige Schlange ein

Auf Umwegen über das Tierheim Schweinfurt und das Landratsamt Haßberge gelangte die Information zur Polizeiinspektion Haßfurt. Da keiner der sonst in solchen Fällen hinzugezogenen Spezialisten greifbar war, schnappte sich ein Beamter einen Karton und seine Lederhandschuhe und begab sich in die Rotkreuzstraße. Vorher war schon bestimmt worden, dass es sich um eine ungiftige Kornnatter handelte, die eigentlich an der Westküste Nordamerikas beheimatet ist, aber als beliebte Terrarium-Schlange bekannt ist.

Neue Heimat im Tierheim

Problemlos konnte das Tier, das rund 120 Zentimetern lang ist, mit der Hand eingefangen und zur Polizeiinspektion Haßfurt gebracht werden. Mittlerweile wurde die Schlange einem Tierheim übergeben, wo sie artgemäß gehalten wird und von ihrem rechtmäßigen Besitzer abgeholt werden kann.