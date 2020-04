Polizei: Erneut weniger Straftaten in Regensburg

In Regensburg ist im vergangenen Jahr die Zahl der Straftaten weiter zurückgegangen. Das geht aus dem aktuellen Sicherheitsbericht der Polizeiinspektionen und der Kripo Regensburg hervor. Insgesamt wurden demnach 2019 fast 12.000 Straftaten registriert, Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht nicht miteingerechnet. Das ist laut Polizei ein Rückgang um fast sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die meisten Straftaten im Bereich der Diebstahlkriminalität

Den größten Anteil mit fast 40 Prozent aller Straftaten in Regensburg hat die Diebstahlkriminalität. Hier seien vor allem Ladendiebstähle und Diebstähle rund ums Fahrzeug zu nennen, darunter auch Fahrraddiebstähle. Erfreulich sei jedoch, dass auch bei der Diebstahlkriminalität ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen sei, so die Polizei. Die Zahl der Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet ist laut der Statistik im vergangenen Jahr zwar gestiegen, im Fünfjahresvergleich ist es mit 96 Delikten aber der zweitniedrigste Wert.

Insgesamt ist die Kriminalitätslage in Regensburg laut Polizei geprägt von Rauschgift- und Beschaffungsdelikten. Ein großer Teil der Wohnungsein- und Pkw-Aufbrüche sowie Laden- und Fahrraddiebstahlsdelikte werden demnach zur Finanzierung der Drogensucht begangen. Die Zahl der Rauschgiftkriminalität ist in Regensburg laut Sicherheitsbericht um 12,9 Prozent angestiegen. Zwölf Menschen starben in Folge ihrer Sucht, vier weniger als noch 2018.

Polizeidirektor Roider: In Regensburg kann man sicher leben

Insgesamt sei die Sicherheitslage in Regensburg, als viertgrößter Stadt Bayerns, gut, sagt die Polizei. Das gelte auch für den Bereich der Sexualdelikte, der ein Prozent der Gesamtstraftaten ausmache. Auch hier seien in 2019 weniger Straftaten registriert worden. Laut Polizei wurden im vergangenen Jahr 15 Fälle von Vergewaltigung bzw. schwerer sexueller Nötigung angezeigt. In fast allen Fällen kannten die Opfer ihre Peiniger vor der Tat, hieß es.