Polizei ermittelt: Wieder Bürgerwehr in Nürnberg unterwegs?

Polizeisprecherin Elke Schönwald bestätigte dem Bayerischen Rundfunk, dass sich am vergangenen Wochenende mehrere Bürger gemeldet hätten, die sogenannte Bürgerwehren gesehen hatten. Diese sollen mit Warnschutzwesten unter anderem in Gostenhof und im Wiesengrund an der Pegnitz unterwegs gewesen sein.

"Schutzzonen-Streife" unterwegs?

Auf den Westen sollen Embleme einer sogenannten Schutzzonen-Streife zu sehen gewesen sein. Der Begriff steht im Zusammenhang mit einer Propaganda-Aktion der NPD. Entsprechende Fotos wurden auch via Twitter verbreitet. "Unsere Kollegen von der Polizeiinspektion West waren vor Ort. Sie konnten jedoch nichts feststellen", sagte Schönwald. Die Ermittlungen laufen demnach noch.

"Gewaltmonopol liegt beim Staat"

Bereits im September waren rechtsgerichtete Bürgerwehren in Nürnberg aufgetreten. Die Initiatoren hatten ihre Aktivitäten ins Netz gestellt. Derzeit werde geprüft, ob die Gruppen eine Ordnungswidrigkeit begangen haben. "Wir wollen und wir brauchen solche Bürgerwehren oder wie sie sich nennen nicht", stellte Polizeisprecherin Schönwald fest. "Das Gewaltmonopol liegt beim Staat und Nürnberg ist eine sichere Großstadt."