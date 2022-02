Polizei ermittelt wegen mutmaßlicher Tötung in Neutraubling

Die Polizei hat am Sonntagmorgen in einer Wohnung in Neutraubling im Kreis Regensburg eine tote Frau gefunden. Ihr 36-jähriger Freund gab an, sie umgebracht zu haben. Die Beamten ermitteln jetzt wegen eines mutmaßlichen Tötungsdeliktes.