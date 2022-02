Skiunfälle am Großen Arber: Ermittlungen wegen Körperverletzung

Ein Snowboardfahrer hat am Freitagvormittag am großen Arber im Landkreis Regen einen Skifahrer angefahren und ihm beim Zusammenprall den Arm aufgeschnitten. Wie die Polizei mitteilte, war der 29 Jahre alte Skifahrer zuerst ohne Fremdeinwirkung gestürzt, als der nachfolgende Snowboardfahrer ihn anfuhr und ihm dabei offenbar mit dem Snowboard den tiefen Schnitt zufügte.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung

Der Snowboardfahrer erkundigte sich den Angaben zufolge noch bei dem Skifahrer, ob er unverletzt sei. Weil dieser aber unter Schock stand, bemerkte er die Verletzung nicht sofort. Erst als er sah, dass er blutete, verständigte der Skifahrer die Bergwacht, die den 29-Jährigen zunächst ins Tal brachte. Von dort aus wurde der Mann dann in ein Krankenhaus gebracht. Der 16-jährige Snowboardfahrer muss sich laut Polizei jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Großer Arber: Zweiter schwerer Skiunfall in zwei Tagen

Ein ähnlicher Fall hatte die örtlichen Rettungskräfte bereits am Donnerstag beschäftigt, nachdem ein 35 Jahre alter Skifahrer am großen Arber ein Kind touchiert hatte. Das neunjährige Mädchen musste mit einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch in diesem Fall ermittelt die Polizei jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung.