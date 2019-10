Polizei ermittelt: Unbekannter will Massagen von Studentinnen

Der Fall macht gerade an der Uni Würzburg die Runde: Ein Unbekannter soll seit längerem auf dem Campus unterwegs sein. Er würde Studentinnen ansprechen und zum Beispiel Rückenmassagen einfordern. Wie es aus der Pressestelle der Uni Würzburg heißt, hat die Universitätsleitung Mitte Oktober von einem entsprechenden Fall erfahren. Bereits im vergangenen Juli soll es einen ähnlichen Vorfall gegeben haben. Die Frauenbeauftragte der Uni, die Romanistik-Professorin Brigitte Burrichter, hat sich deshalb jetzt an die Polizei gewandt.

Polizei will "Gefährderansprache" durchführen

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt nun, um die Identität des Unbekannten festzustellen. Gelingt dies, soll eine sogenannte Gefährderansprache erfolgen, um die Absichten des Mannes herauszufinden. Eine Straftat im eigentlichen Sinne seien bisher nicht angezeigt worden, sagt Philipp Hümmer von der Polizei Unterfranken.

Frauenbeauftragte der Uni mit Warnhinweis

Die Universität Würzburg hat in Gebäuden am Uni-Standort Hubland inzwischen Zettel mit Warnhinweisen aufgehängt. Auf den Aushängen werden Betroffene gebeten, den Notruf, die Polizei oder Uni-Mitarbeiter zu alarmieren, sollten sie von dem Unbekannten angesprochen werden. Außerdem hat die Frauenbeauftragte eine Rundmail an Studierende versendet. In der E-Mail werden Studentinnen davor gewarnt, sich nach Einbruch der Dunkelheit alleine in Uni-Gebäuden und auf den Wegen dazwischen aufzuhalten.

Massagen wegen angeblicher Rückenschmerzen

Dem BR ist der Fall eine Lehramtsstudentin bekannt, die von einem als "schmächtig und unscheinbar" beschriebenen Mann an der Uni am Hubland überredet wurde, sich wegen angeblicher Rückenschmerzen auf seinen Rücken zu setzen. "Aus Mitleid" sei sie der Bitte nachgekommen, so die junge Frau. Der Aufforderung, sich in "Reiterstellung" auf ihn setzen und die Füße in seinen Nacken zu legen, sei sie jedoch nicht nachgekommen. Sie habe die Situation zwar als seltsam, aber nicht als bedrohlich erlebt, sagt die Studentin.