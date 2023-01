Polizei ermittelt: Schon wieder Ärger mit Böllern in Kitzingen

In Kitzingen hat eine Gruppe von Jugendlichen im Alter von 13 bis 17 Jahren mit Pyrotechnik und benzingefüllten Flaschen experimentiert. Ein 29-jähriger Mann habe in einer Tankstelle beobachtet, wie die vier Jugendlichen Benzin in Plastikflaschen abfüllten. Der Mann informierte sofort die Polizei, die mit mehreren Streifen nach den Jugendlichen suchte und sie noch vor dem Zünden der Pyrotechnik an der Florian-Geyer-Halle antraf.

Jugendliche wollten TikTok-Video nachstellen

In einer ersten Befragung gaben die Teenager an, dass sie ein TikTok-Video nachstellen wollten. Der Polizei zufolge hatten die Jugendlichen unter einem Baucontainer zwei mit Benzin gefüllte Kunststoffflaschen deponiert. An diesen Flaschen hatten sie mehrere Feuerwerkskörper befestigt. Erste Ermittlungen der Würzburger Kriminalpolizei lassen darauf schließen, dass von dieser Kombination eine deutliche Gefahr für die Jugendlichen hätte ausgehen können. Um in dem laufenden Strafverfahren eine genaue Aussage zur Gefährlichkeit treffen zu können, beteiligt die Kriminalpolizei auch das Bayerische Landeskriminalamt an den weiteren Ermittlungen.

Nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen konnten die Jugendlichen den informierten Eltern übergeben werden.

Feuerwehrleute in Kitzingen mit Pyrotechnik beschossen

Erst in der Silvesternacht war es in Kitzingen zu einem Zwischenfall mit Pyrotechnik gekommen. Eine Feuerwerksrakete wurde auf die Einsatzkräfte der Feuerwehr abgefeuert. Die Einsatzkräfte waren währenddessen damit beschäftigt eine Drehleiter in Stellung zu bringen, da ein Balkon in Flammen stand. Die Rakete explodierte kurz vor dem Fahrzeug und verfehlte eine Einsatzkraft nur knapp. Das teilte die Feuerwehr mit. Demnach wurde gleichzeitig das Löschfahrzeug durch Schaulustige und Passanten beim Rangieren gehindert. Sie haben Pyrotechnik hinter dem Fahrzeug aufgestellt und versucht zu zünden. Die Polizei musste eingreifen.

Kugelbombe in Würzburg explodiert

Gleichzeitig laufen in Würzburg Ermittlungen zu einer explodierten Kugelbombe. Die Polizei in Würzburg hofft in dem Fall auf Zeugenhinweise. Konkret gehe es um verdächtige Beobachtungen am Peterplatz oder Hinweise zu Personen, die mit ungewöhnlicher Pyrotechnik hantierten. Zur Explosion kam es am Neujahrsmorgen gegen 4 Uhr. Eine Anwohnerin hatte die Polizei informiert, nachdem durch die Druckwelle zwei Fenster in ihrer Wohnung beschädigt worden waren. Erste polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass möglicherweise eine Kugelbombe, wie sie für professionelles Feuerwerk verwendet wird, explodiert ist. Schließlich entdeckten die Beamten, dass durch die Druckwelle der Explosion mehrere Fenster eines Wohnhauses am Peterplatz und der benachbarten Kirche Peter und Paul beschädigt wurden.

Mittlerweile haben sich laut Polizei mehrere Betroffene gemeldet und Schäden an insgesamt 15 Fenstern mitgeteilt. Der geschätzte Sachschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen deuten darauf hin, dass möglicherweise zwei pyrotechnische Gegenstände nahezu zeitgleich zündeten.