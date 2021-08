Polizei ermittelt: Regenbogen- statt Deutschlandfahne

In der Nacht zum Mittwoch haben sich mehrere Menschen am Fahnenmast und auf dem Gelände der Nürnberger Kaiserburg zu schaffen gemacht. Dabei handelt es sich um den Fahnenmast an der Aussichtsplattform. Wie die Polizei mitteilte, haben Unbekannte dabei die am Fahnenmast angebrachte Deutschlandflagge gegen eine Regenbogenfahne ausgetauscht. Außerdem hat die Gruppe zwei Bettlaken mit klimapolitischen Parolen auf dem öffentlich zugänglichen Gelände aufgehängt.

Kripo bittet um Zeugenhinweise

Auf einem stand laut Polizeisprecher "Nächster Stopp: Ökozid", auf dem anderen "Think global, act local". Ein Passant hat gegen 1.30 Uhr in der Nacht die Polizei verständigt, nachdem er eine Gruppe von etwa zehn Personen dabei beobachtet hatte, wie sie an dem Mast auf der Aussichtsplattform die Fahnen tauschte. Beim Eintreffen Polizei war die Gruppe schon weg. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Verunglimpfung des Staates und bittet Zeugen, sich zu melden.