Polizei ermittelt nach Leichenfund bei Kasendorf

Zwei Tage nach dem Fund einer männlichen Leiche in einem Waldstück bei Kasendorf im Landkreis Kulmbach ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei wegen eines Gewaltdelikts. Ein Tatverdächtiger wurde bereits festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Obduktion gibt Auskunft über Identität der Leiche

Nachdem die Identität des Toten zunächst nicht zweifelsfrei festgestellt werden konnte, mussten die Ermittler die Ergebnisse einer gerichtsmedizinischen Untersuchung in Erlangen abwarten. Demnach handelt es sich bei dem Toten um einen 48-Jährigen aus dem Landkreis Kulmbach. Nach umfangreichen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kripo Bayreuth führte die Suche nach einem Verdächtigen zu einem 24-jährigen Mann, der ebenfalls im Landkreis Kulmbach wohnt.

Der Tathergang sowie das Tatmotiv sind derzeit Gegenstand der gemeinsamen Ermittlungen. Der Tatverdächtige wurde bereits einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth erließ dieser Haftbefehl gegen den 24-Jährigen.